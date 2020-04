Straatracers hebben lak aan noodverordening

De komende weken gaat de politie extra controleren om de straatraces te voorkomen. U kunt de politie daarbij helpen. Ziet u bijvoorbeeld meerdere (getunede) auto’s bij elkaar staan of ziet u daadwerkelijk een straatrace, meld dit dan meteen. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844), of via What’s App (06-1220 7006). Hebt u informatie over de gehouden races of over races die mogelijk in de toekomst gaan plaatsvinden? Wilt u die informatie wel delen, maar liever niet rechtstreeks met de politie, dan kunt u ervoor kiezen om (gegarandeerd) anoniem contact te leggen met Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch. (0800-7000)