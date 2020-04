Virtuele agent Wout beantwoordt vragen over corona

Bij de politie komen veel telefoontjes binnen van mensen met vragen over het virus en de getroffen maatregelen. Maar niet al die vragen zijn voor de politie bestemd. Virtuele agent Wout beantwoordt vragen van burgers of wijst hen de juiste weg als de politie het antwoord niet heeft.



De antwoorden van de virtuele agent zijn gebaseerd op de meest gestelde vragen aan de politie over het coronavirus en de maatregelen. Op het scherm van Wout kun je kiezen uit verschillende buttons. Door op jouw keuze te klikken, krijg je een antwoord of word je doorverwezen naar informatie van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de gemeente of de ggd.



Check de virtuele agent zelf op https://www.politie.nl/wout.