Aanhouding na brandstichting

Even over 01.00 uur kreeg de politie melding dat er een scooter in brand stond op de Leidseweg. Agenten kwamen en zagen een auto hard rijden op de Graadt van Roggenweg / Koningsbergerstraat. Bij het zien van politie reed de bestuurder nog harder weg, maar kon staande gehouden worden op de Bizetlaan. De bestuurder bleek de eigenaar van de scooter en o.a. goederen in zijn auto te hebben die gebruikt konden worden bij de brandstichting. Hij werd aangehouden, waarbij hij zich erg verzette en een agent mishandelde. Onderzocht wordt of de man betrokkenheid heeft bij een eerdere brandstichting en of er sprake is van verzekeringsfraude.

De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor. De politie heeft de zaak in onderzoek.