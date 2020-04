Scooterdieven aangehouden

In de poging om aan de agenten te ontkomen ging de bestuurder van de scooter onderuit en renden beide opzittenden in de richting van de Gabriel Metsusstraat. Agenten renden achter de mannen aan en slaagden erin om hen te arresteren op de Prins Hendriklaan.



Beide verdachten, inwoners van Utrecht en 21 jaar oud, bleken in het bezit te zijn van breekwerktuigen. Na onderzoek aan de scooter bleek dat deze gestolen was. De Utrechters zijn ingesloten.