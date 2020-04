Inbrekers sportcomplex gearresteerd

Rond 22.05 uur hoorde een melder glasgerinkel en alarmeerde de politie. Agenten troffen bij de sportvereniging een vernielde ruit aan en stelden een onderzoek in de omgeving in. Daarbij werden twee jongens gesignaleerd die wegrenden in de richting van Panoven.



In die omgeving werden twee verdachten, inwoners van Vianen en beiden 17 jaar oud, aangehouden. Een diensthond van de politie kon de looprichting van de beide jongens herleiden naar de locatie van de inbraak. De verdachten zijn ingesloten voor nader onderzoek.