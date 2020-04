Dodelijk verkeersongeval

Omstreeks 21.40 uur kreeg de politie melding van een auto te water op de Laagwaalderweg ter hoogte van de Kadijksweg. Ter plaatse bleek een personenauto niet in de sloot te liggen, maar in een stuk land aan de overzijde van de sloot. De bestuurder van de auto, het slachtoffer, was door passanten in de sloot aangetroffen. Ondanks reanimatie overleed het slachtoffer ter plaatse.

Vermoedelijk is het slachtoffer met zijn auto vanuit de richting De Waal in de richting van Oudeschild gereden. Hierbij is hij ter hoogte van de Kadijksweg van de weg geraakt. Het slachtoffer is daarbij uit de auto geslingerd en in de sloot terecht gekomen. De auto is aan de ander kant van de sloot terecht gekomen.

De politie stelt een nader onderzoek in naar het ongeval.

2020068676