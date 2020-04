Ter plaatse bleek dat de eigenaar het huisje had verhuurd. Hij had de politie gebeld omdat hij van buren had gehoord dat er water uit het huisje kwam. Op de woonkamervloer (het laagste deel van het pand) bleek een laagje water te liggen.

Omdat het niet lukte contact te leggen met de huurder, besloot de politie binnen een kijkje te nemen. In drie ruimtes werd een hennepkwekerij aangetroffen. In totaal stonden hier driehonderdachtenvijftig (358) planten. De politie nam de planten en de bij de kwekerij behorende apparatuur (lampen, ventilatoren e.d.) in beslag.