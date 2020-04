Man vanuit het niets mishandeld en gestoken; politie zoekt getuigen

Agenten hoorden in het ziekenhuis van de vriendin dat haar vriend vermoedelijk beroofd was en geopereerd werd. Rond 02.00 uur sprak de politie met het slachtoffer. De Hoofddorper gaf aan dat 1 man een donkere huidskleur heeft, 1 een licht getinte huidskleur en 1 heeft kort haar. De vierde man kon hij niet omschrijven. Of zijn belagers iets buit hebben gemaakt, is nog niet bekend. Ook verklaarde het slachtoffer dat het viertal na de (poging) beroving in een donkere auto zijn gestapt.

De politie doet onderzoek naar deze beroving met geweld en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2020068768