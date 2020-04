Getuigenoproep diefstal met geweld Bullewijkpad

Het rechercheteam is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over deze diefstal of over de verdachte. Wellicht hebben mensen gezien hoe het voertuig vanaf het Bullewijkpad werd gestolen, of hoe deze diezelfde dag terecht is gekomen op de Bergwijkdreef in Diemen, ongeveer 5 kilometer verderop. We spreken ook graag met mensen die dit voertuig in de omgeving van Amsterdam Zuidoost tussen 09.00 en 15.15 uur hebben zien rijden. Alle informatie kunt u telefonisch doorgeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen. Hier kunt u ook eventuele camerabeelden of dashcambeelden uploaden. Beelden zijn van grote waarde en kunnen het onderzoek snel verder helpen.