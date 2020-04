Gewelddadige straatroof Boris Pasternakstraat

Ook is de politie op zoek naar twee jongens die door de slachtoffers eerder in de buurt zijn gezien en die mogelijk meer afweten van deze beroving. Dit gaat om twee donker getinte jongens van 128-20 jaar jaar die reden op een Vespa scooter met een hoog windscherm.

De recherche doet onderzoek naar deze beroving met geweld en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal uploaden of uw tips doorgeven.