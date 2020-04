Getuigenoproep mishandeling schaap Delftweg Rijswijk

Langs de boerderij aan de Delftweg staat een hek, wit van kleur wat toegang verleent tot het weiland.

Tramlijn 1 richting Delft en Scheveningen rijdt hier langs.

Mogelijk zat u tussen 14.15 en 18.30 uur in tram 1 en heeft u als trambestuurder, reiziger of voorbijganger wat verdachts gezien.



Wat gezien of gehoord?

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of die weten wie hier achter zouden kunnen zitten. Heeft u tips?

Dan kunt u contact met ons opnemen via de politie opsporingstiplijn 0800-6070 of via onderstaand tipformulier.

Wilt u liever anoniem blijven? Dan ontvangen wij uw tip graag via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Doof of slechthorend? 0900-1844