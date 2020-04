Getuigenoproep straatroof Loosduinseweg kruising Fahrenheitstraat

Een groep van ongeveer tien jongens sloot het groepje slachtoffers in waar na zij gedwongen werden om de inhoud van hun zakken te tonen.

Bij één van hen werd de identiteitskaart afgepakt. Daarna verlieten de daders rennend het speelveld in de richting van de Valkenboslaan.

Andere buit werd er niet gemaakt.

Signalement

Alle jongens waren getint en sportief gekleed. Een aantal in trainingspak.

Eén van de jongens droeg een spijkerbroek en een licht vest.

Zij worden geschat in de leeftijd van 17 en 18 jaar.

Wat gezien of gehoord?

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Heeft u tips?

Dan kunt u contact met ons opnemen via de politie opsporingstiplijn 0800-6070 of via onderstaand tipformulier.

Wilt u liever anoniem blijven?

Dan ontvangen wij uw tip graag via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Doof of slechthorend? 0900-1844

U bent uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs kwijt?

Paspoorten en rijbewijzen zijn eigendom van de Nederlandse staat.

Daarom moet u bij diefstal aangifte doen en het verlies (of diefstal) melden bij uw gemeente.

U kunt in uw gemeente ook direct een nieuw document aanvragen.

De gemeente zorgt ervoor dat het nummer van het verloren of gestolen document in een landelijk systeem geregistreerd wordt.

Hiermee wordt overal duidelijk dat het document ongeldig is.