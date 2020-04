Aanhouding straatroven Jelsum

De straatroven

Een 34-jarige man uit Leeuwarden fietste op 29 januari rond 21:30 over het fietspad de Spoardyk. Toen zijn fietsketting losraakte, stopte hij om dit te verhelpen. Zodra hij stopte werd hij door vier tot vijf jongens aangevallen. Ze sloegen hem en beroofden hem.

Op 18 februari fietste een 22-jarige man uit gemeente Leeuwarden rond 20:40 over datzelfde fietspad. Onverwachts verschenen er vanuit de berm drie jongens. Ze vielen hem aan ensloegen hem met een stok. Ook hij werd beroofd.

Vlakbij de locatie van deze straatroven is rond dezelfde periode, op 23 februari, in Koarnjum het lichaam gevonden van Karin Grijpstra. Naar de omstandigheden van haar overlijden loopt een groot rechercheonderzoek. Voor sommige bewoners in de omgeving leek er een verband te zijn tussen de straatroven en haar dood. Het onderzoekteam dat de zaak in Koarnjum onderzoekt heeft uiteraard contact met het team dat deze berovingen onderzoekt. We hebben op dit moment geen aanwijzingen dat het overlijden van Karin verband houdt met de eerdere straatroven, of met de personen die daar bij betrokken waren