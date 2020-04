Insluiping met geweld in Eindhoven na jaren opgelost

Op vrijdagmiddag 11 augustus 2017 is een 73-jarige vrouw in haar huis aan de Bouvigne in Eindhoven als ze plotseling een vreemde man in haar huis ziet. Ze spreekt hem aan, waarop hij haar omver duwt en er snel vandoor gaat. De vrouw valt en loopt enkele kneuzingen op.

Onze forensische specialisten vonden in de woning onbekend DNA van de mogelijke verdachte en hebben die veiliggesteld en opgeslagen in de DNA-databank van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). Ook kregen we camerabeelden in handen die samen met het DNA ons op het juiste spoor zetten naar de verdachte. Afgelopen week vond er een match plaats op basis van het afgenomen DNA in 2017, en hebben we een verdachte aangehouden.

De verdachte, een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vandaag voorgeleid en zal zich binnenkort moeten gaan verantwoorden.

Een insluiping met geweld valt onder de zogenaamde high impact crimes. Een insluiping in een woning maakt een grote inbreuk op de privacy van mensen en de impact op het slachtoffer is groot. Vaak zet een insluiping iemands leven emotioneel voor langere tijd op z’n kop. Het gevoel van veiligheid wordt hierbij ernstig aangetast. De politie en de ketenpartners zoals het OM, zetten in om verdachten van deze feiten op te sporen en te laten berechten, en zo recht te doen aan het slachtoffer.