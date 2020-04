Politie zoekt getuigen brand De La Salle Boxtel

De La Salle is een orthopedagogisch behandel – en expertisecentrum voor jongeren. De brand is vrijdagavond ontstaan in een gebouw aan de noordzijde van het terrein. Dat is aan de zijde van de woonwijk Munsel. Op de afbeelding bij dit bericht kun je de locatie goed zien. Het gebouw was gelukkig niet in gebruik als woon – of slaapverblijf. Het had dus ook heel anders af kunnen lopen.



Heeft u iets gezien? Of heeft u informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Uw tips en informatie zijn zeer welkom.

Wij vragen daarnaast heel specifiek aan de Boxtelse bewoners van woonwijk Munsel die camera’s hebben om zich aan te melden via camera in beeld. Klik hier om je daar voor aan te melden.

Dus heb je een camera en woon je in de buurt of (nabije) omgeving van deze brand? En heb je daardoor relevante info over de betreffende brand? Meld dat dan via 0800-6070(gratis Opsporingstiplijn) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).