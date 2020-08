Twee aanhoudingen na veroorzaken overlast bij zwembad

Agenten spraken rond 17.15 uur de overlastgevers aan en vroegen naar hun namen. Een 19-jarige jongen uit Zutphen wilde zijn personalia niet opgeven en had geen identiteitsbewijs bij zich. Daarom is hij aangehouden voor overtreding van de Wet op de identificatieplicht. De jongen gedroeg zich vervelend, stribbelde tegen en wilde niet meewerken aan zijn aanhouding. Agenten moesten de jongen in bedwang houden zodat ze transportboeien konden aanleggen. De jongen is overgebracht naar het politiebureau en uiteindelijk met een proces-verbaal naar huis gestuurd.

Een 18-jarige jongen uit Eefde beledigde agenten en is ook aangehouden. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en gaf daarbij een agent een vuistslag tegen het hoofd. Deze agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. De jongen is voor nader verhoor overgebracht naar het politiebureau.



Zutphen

Naar aanleiding van de ongeregeldheden bij het zwembad in Almen kwam een aantal personen dat het niet eens was met de aanhoudingen, aan het begin van de avond verhaal halen bij het politiebureau in Zutphen. Met een personenauto werd de toegangspoort geblokkeerd. Deze auto werd na enige tijd wel weggehaald, maar de groep bleef recalcitrant. Twee jongens werden aangehouden omdat ze agenten beledigden. Om de groep te verwijderen moesten agenten gebruik maken van pepperspray en de wapenstok. Meerdere agenten waren nodig om de groep uiteindelijk te laten vertrekken.

Ook waren enkele ouders van de jongeren aanwezig. Een van deze ouders is aangehouden omdat ze de aanhouding van haar zoon belemmerde.

2020374340 / 2020374287 HP