Na het blussen door de brandweer bleken er in totaal vier voertuigen beschadigd te zijn geraakt. Er raakte verder niemand gewond. De politie gaat uit van brandstichting



De politie doet onderzoek naar de brandstichting en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



2020168564