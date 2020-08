Getuigen gezocht na beroving

Tijdens de beroving werd het slachtoffer met een voorwerp gestoken. Het slachtoffer liep hierbij oppervlakkige verwondingen op aan zijn rug waarvoor geen verdere behandeling nodig was. De verdachten gingen na de beroving ervandoor. Beide daders waren licht getint en droegen zwarte trainingspakken.



De recherche onderzoekt de beroving en zoekt getuigen. Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de Paling rond 03:15 uur? Of heeft u andere informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020167690