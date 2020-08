Getuigen gezocht na gewapende overval op tankstation

Rond 15:50 uur stopte een zwarte auto bij het tankstation en stapten drie mannen uit. Een vierde man, de bestuurder, bleef in het voertuig. De drie verdachten die waren uitgestapt renden het tankstation in en bedreigden het personeel met een wapen. Daarna renden zij met een onbekende buit terug naar de auto en reden zij op hoge snelheid weg in de richting van Oude Niedorp. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten maar deze niet meer aangetroffen. Bij de overval raakte niemand gewond.



De verdachten waren rond de 1,70 meter lang en droegen allemaal zwarte winterjassen. Eén jas had een bontkraag. Eén van de verdachte droeg een blauwe broek en één droeg lichtkleurige gympen.



De recherche onderzoekt de overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 15:50 uur de overval aan het Paadje gezien? Heeft u voor of na de overval de verdachten gezien en/of de zwarte auto zien rijden? Of heeft u andere informatie over deze overval? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020168127