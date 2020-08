Getuigen gezocht na overval snackbar

Rond 20.50 uur liep een man de snackbar binnen en bedreigde het personeel met een wapen. Toen het personeel de overvaller zeiden dat hij weg moest gaan en dat zij de politie gingen alarmeren, koos de verdachte eieren voor zijn geld en vluchtte met een klein geldbedrag dat op de toonbank lag. De man liep door de naastliggende steeg naar de Jan Bouwmeesterstraat en vervolgens in de richting van het Veldpark. De verdachte werd ongeveer 25 jaar oud geschat, droeg een blauwe trainingspak, een zonnebril en een blauwe pet.



De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Bent u getuige geweest van deze overval rond 20.50 uur? Heeft u de verdachte mogelijk in de omgeving zien lopen? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020168288