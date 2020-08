Mazda 3 door rechercheteam in beslag genomen

Het betreft de auto die op de beelden is te zien. Dat weet het onderzoeksteam onder meer door camerabeelden die zijn onderzocht. Er wordt nu onderzocht of deze auto bij de aanrijding betrokken is geweest. Ook wordt bekeken of de eigenaar dan ook de bestuurder is geweest. Op dit moment kan de politie niet meer informatie delen.

De familie van Tamar is op de hoogte van deze nieuwe ontwikkeling in het onderzoek. Het rechercheteam wil nogmaals iedereen die meegedacht heeft na de oproep van vorige week, hartelijk bedanken. Het heeft er, samen met goed recherchewerk, toe geleid dat deze Mazda is gevonden.