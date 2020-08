Politie zet onderzoek overleden man Nibbixwoud voort, oproep getuigen Wognum en Hoorn

De overledene is eerder die nacht gezien in Wognum, aan de Sportlaan, in zijn scootmobiel. Mogelijk was hij in het gezelschap van een ander. Ook is hij rond middernacht gezien in het uitgaanscentrum van Hoorn. De politie roept getuigen op zich te melden als zij hem hebben gezien in zijn donkerkleurige scootmobiel.

De man lag in het water langs het fietspad Over de Leek, dat loopt vanaf de Dorpsstraat in Nibbixwoud naar de Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost. Naar aanleiding van een melding omstreeks 11.00 uur stelde de politie een onderzoek in, en stelde vast dat de man was overleden.

Getuigenoproep

De politie roept met name getuigen op zich te melden die het slachtoffer in de nacht van vrijdag op zaterdag of op zaterdagmorgen op zijn donkere scootmobiel hebben gezien of in die tijd gebruik hebben gemaakt van het fietspad. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844. Belt u liever anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020167048.