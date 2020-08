TGO-onderzoek naar schietincident park Oeverlanden, dringend beroep op getuigen

Amsterdam - Het onderzoek naar de gewelddadige dood van de in Park Oeverlanden (De Nieuwe Meer) doodgeschoten Bas van Wijk is in volle gang. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is druk bezig om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze daad. Meerdere getuigen zijn al gesproken en de rechercheurs zijn op zoek naar meer informatie over het motief, eventueel over een ruzie en naar beeldmateriaal van het vreselijke incident.