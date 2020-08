Getuigen gezocht geweld tegen verkeersregelaar en handhaver

Op zaterdag 8 augustus rond 09.00 uur negeerde een 40-jarige scooterbestuurder uit Den Haag de aanwijzingen van een verkeersregelaar op het Deltaplein in Den Haag. Toen een handhaver de bestuurder aansprak, werd hij verbaal agressief en uitte dreigementen naar de handhaver. Hierop is de bestuurder aangehouden. De handhaver heeft aangifte gedaan, de politie onderzoekt het incident.



Een 26-jarige man uit Rijswijk stond op zondag 9 augustus rond 14.15 uur het verkeer te regelen op de Strandweg toen de bestuurder van een grijze Volkswagen Golf een vol parkeergedeelte wilde betreden. De verkeersregelaar sprak de automobilist hier meerdere malen op aan, waarna de verdachte uitstapte en de verkeersregelaar sloeg met een ijzeren voorwerp. De verkeersregelaar heeft aangifte gedaan en de politie is op zoek naar getuigen van het incident.



Geweld tegen mensen met een publieke taak wordt niet getolereerd. Een verkeersregelaar of handhaver wordt ingezet door de gemeente om, in dit geval, de veiligheid van bezoekers van Den Haag en andere weggebruikers te waarborgen.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die de mishandeling van de verkeersregelaar op de Strandweg hebben gezien. Ook komt de politie graag in contact met mensen die getuige waren van de bedreiging aan het Deltaplein. Heeft u meer informatie of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.