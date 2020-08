Inzet tijdens druk en zomers weekend Den Haag

Zo was er onder andere extra inzet op het strand door Team Toezicht Kust en Team Verkeer. Dankzij de afzettingen van toegangswegen door de gemeente bleef Den Haag goed bereikbaar voor de hulpdiensten.

Team verkeer voerde op diverse wegen in het kustgebied snelheidscontroles uit. Ook waren zij aanwezig met de rollerbank op de Kurhausweg om overlast gevende weggebruikers met scooters te controleren. Er zijn door Team Verkeer 60 verkeersboetes uitgedeeld. In Scheveningen werd het afgelopen weekend totaal 120 keer een proces-verbaal opgemaakt. Het gaat daarbij met name om boetes voor drugsgebruik, wildkamperen, wildplassen, openbaar dronkenschap en (scooter)rijden zonder rijbewijs.

Daarnaast was Team Toezicht Kust druk met ondersteuning van de reddingsbrigade bij in totaal zo’n 120 vermissingen, gelukkig werden alle kindjes weer herenigd met de ouders. Ook voor de komende dagen adviseren we ouders om alert te zijn op hun kind en een polsbandje op te halen bij de reddingsbrigade. Er zijn het afgelopen weekend heel veel zwemmers in de problemen geraakt. De KNRM en reddingsbrigade moesten zeer vaak in actie komen om mensen uit het water te halen. Twee personen zijn tijdens het zwemmen om het leven gekomen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.