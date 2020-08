Mishandeling en beroving bij verkoop oordopjes; politie zoekt getuigen

Die zondagavond had het slachtoffer omstreeks 22.30 uur op de Burgemeester Elsenlaan afgesproken bij de tramhalte ter hoogte van Generaal Spoorlaan met de potentiële koper en een bekende van het slachtoffer die de twee met elkaar in contact heeft gebracht. Het slachtoffer overhandigde de draadloze oordopjes aan de man om deze te laten zien. Vervolgens rende de man met de oordopjes weg. Het slachtoffer reed achter de man aan op zijn scooter in de richting van het Rijswijkse Bos. Daar haalde hij de man in en probeerde hij de draadloze oordopjes terug te bemachtigen. Hierbij werd het slachtoffer door de man hard in zijn gezicht geslagen en getrapt. Vervolgens rende de man met de buit in onbekende richting weg. Het slachtoffer moest in het ziekenhuis worden behandeld aan zijn verwondingen. De bekende van het slachtoffer, een 17-jarige jongen uit Rijswijk, is aangehouden voor betrokkenheid bij de diefstal met geweld.