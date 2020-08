Getuigen gezocht van woningoverval Ovidiusstraat

De week is slecht begonnen voor een 54- jarige bewoonster aan de Ovidiusstraat in Rotterdam IJsselmonde. Twee mannen drongen haar woning binnen, ze pakten haar vast en mishandelde haar. Het is onduidelijk wat zij van haar wilden. Toen zij het op een gillen zette gingen de mannen er vandoor. Vermoedelijk was er nog een derde man bij betrokken. Volgens getuigen stond hij op de uitkijk. Het slachtoffer raakte gewond maar hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart en kan de hulp van getuigen hierbij goed gebruiken.

Iets gezien?

Het was vroeg in de ochtend maar wellicht hebben mensen die hun hond uitlieten of vroeg naar hun werk gingen toch iets gezien. Een buurman hoorde het slachtoffer schreeuwen en vlak daarvoor werd de krant bezorgd. Misschien dat meer mensen deze tijdsregistratie koppelen aan andere opvallende zaken of heeft een krantenbezorger iets gezien of gehoord. Mogelijk zijn de verdachten gevlucht met een auto. Misschien heeft iemand een auto zien staan die er normaal niet staat of is iets anders verdachts opgevallen.

Signalement:

Drie mannen waarvan één kleiner dan gemiddeld

Alle drie licht getint

De man op de uitkijk droeg een lichtgekleurde hoodie

Heeft u iets gezien of gehoord of weet u wie hierbij betrokken zijn? Neem dan contact op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt uw melding ook anoniem doen via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl