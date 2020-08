Preventief fouilleren in de parken

Sinds donderdag 30 juli is het aangewezen gebied een feit. Het eerste weekend vanaf 31 juli tot 3 augustus zijn er meteen controles uitgevoerd, en met resultaat. Agenten haalden bij vier mensen een mes tevoorschijn. Drie van hen mochten teken voor het doen van afstand. De vierde is aangehouden omdat het in de categorie Wet Wapens en Munitie (WWM) een strafbaar mes was.



Regels Preventief Fouilleren

Op bepaalde avonden zullen agenten preventief fouilleren in de Blijdorpse polder; Vroesenpark en Roel Langerakpark.

De politie mag alleen preventief fouilleren in de daarvoor aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dit zijn gebieden met een hoog aantal wapenincidenten of een ernstige mate van (vuur)wapengebruik. In deze gebieden geldt ook een messenverbod. Zo’n gebied wordt aangewezen door de burgemeester. Verpakkingen van goederen, vervoermiddelen en kleding van personen mogen gefouilleerd worden.



Uw begrip

De politie kan zich goed voorstellen dat niet iedereen het even prettig vindt om gefouilleerd te worden. Wij vragen echter toch uw begrip en vriendelijke medewerking. Als u meewerkt aan preventief fouilleren, werkt u mee aan een veiligere samenleving.