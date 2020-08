Wéér een verdachte met vuurwapen van de straat

Stockfoto politie

Een week voor de aanhouding zou deze 28-jarige man uit Vlaardingen een 39-jarige Rotterdammer in Schiedam in zijn been geschoten hebben. Dat gebeurde, nadat beide mannen ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer raakte bij het schietincident weliswaar niet levensgevaarlijk gewond, maar hij koos ervoor het voorval toen niet aan de politie te melden.



Vuurwapen gevonden

Op 8 augustus informeerde een getuige de politie over het schietincident in Schiedam én meldde daarbij dat hij de schutter kort daarvoor had gezien. Agenten van Team Parate Eenheid spoedden zich snel naar de genoemde locatie en wisten de verdachte snel en veilig aan te houden. Bij hem werd een vuurwapen aangetroffen en in beslaggenomen. De man zit vast op verdenking van poging doodslag.