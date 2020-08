Aanrijding tussen personenauto en taxi, bestuurder auto onder invloed

De man, een 32-jarige Belg uit Landegem, moest mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. Omdat hij niet direct meewerkte en allerlei dingen naar voren bracht om de zaak te rekken is de man aangehouden. De vriendin van de aangehouden Belg (een 28-jarige vrouw uit Deinze) was het hier niet mee eens. Ook zij is aangehouden wegens openbare dronkenschap en verstoring van de openbare orde. Ze belemmerde de agenten om te vertrekken met haar vriend in de auto en ze ging hard staan gillen bij mensen voor de deur in de buurt van de aanrijding.

De taxichauffeur moest ook een blaastest doen op straat, hij bleek niet gedronken te hebben.

Beide auto’s konden niet meer rijden en zijn weggesleept door een takelbedrijf.

De aangehouden Belg en zijn vriendin zijn later weer in vrijheid gesteld. Tegen hen wordt door de politie proces-verbaal opgemaakt. De man blies tijdens de ademanalyse 560 ug/l. Dat is net niet genoeg om zijn rijbewijs in te mogen vorderen, maar hij kan wel rekenen op een forse bekeuring.