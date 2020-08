Man ingesloten voor vernielingen en poging inbraak in café’s

Bij verder onderzoek in de buurt werd door de agenten een elektrische fiets aangetroffen. Deze was in 2015 gestolen in Arnhem. In de fiets troffen de politieagenten sporen aan die erop wezen dat de fiets gebruikt was door de aangehouden verdachte.

De man is ingesloten in een politiecellencomplex en wordt gehoord over de feiten die ontdekt zijn. Bij zijn insluitingsfouillering trof de politie een gebruikershoeveelheid cocaine aan. Dat is in beslag genomen.