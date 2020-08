Politie controleert bij duinovergang na klachten omwonenden

De omwonenden merkten dat de overlastgevers zelf hun verantwoordelijkheid niet nemen en zich niet aan de geldende wetten en regels houden, en daarom is de hulp van de politie gevraagd.

Vandaag zijn agenten gestart met de eerste van een reeks aan controles in het gebied rondom de Kaapduinseweg in Koudekerke en bij duinovergang Dishoek. Van de bewoners kreeg de groep agenten die de controle uitvoerde erg veel complimenten. Zij waren blij dat er naar hun klachten geluisterd wordt. Voor de doelgroep is het waarschijnlijk een eye-opener. Zij worden nu op een repressieve manier op hun gedrag gewezen. Op de eerste dag werden er meteen flink wat bekeuringen uitgedeeld in de twee uurtjes die aan de controle besteed werden. Wil jij geen bekeuring? Dan zul je je aan de regels moeten houden!