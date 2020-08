Tilburger met drugs en inbrekerswerktuigen gaat er tijdens controle vandoor

Agenten reden zondag 9 augustus 2020 omstreeks 20.40 uur over de Ringbaan Noord in Tilburg. Ze zagen een Volkswagen Golf rijden en besloten een controle in te stellen. Ze gaven de bestuurder een volgteken waaraan werd voldaan waarna werd gestopt op de Maasstraat. De bestuurder stapte uit en overhandigde desgevraagd zijn rijbewijs. Hij bleek 20 jaar te zijn en in Tilburg te wonen. Een van de agenten vroeg hem of hij verboden goederen in zijn auto had liggen. Hij vertelde daarop dat hij net wat wiet had gekocht. Hij had het in een bakje gestopt en in het dashboardkastje gelegd. Vervolgens werd achter de bijrijdersstoel nog twee sealbags met circa 60 gram aan henneptoppen aangetroffen. In de achterbak lagen inbrekerswerktuigen namelijk een bivakmuts en een mes. Hierop werd de bestuurder aangehouden ter zake drugsbezit en het voorhanden hebben van inbrekerswerktuigen.