Verdachte aangehouden na steekincident

Een 40-jarige man uit Bergen op Zoom zou even daarvoor zijn gestoken door de verdachte na een conflict. Het incident vond plaats in de Dunantstraat in Roosendaal. De 40-jarige Bergenaar heeft aangifte gedaan van het steekincident. De man is niet ernstig gewond geraakt. De politie heeft de zaak in onderzoek. De verdachte zit nog vast en wordt maandag verder gehoord. Het mes werd niet aangetroffen bij de aangehouden verdachte.