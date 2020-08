Vrouw aangehouden na bedreiging plaatsgenoot

Omdat er in de bedreiging gesproken was over een vuurwapen, gingen agenten naar de woning van de vrouw om daar naar het wapen te zoeken. De vrouw was niet thuis, maar met een machtiging tot binnentreden verschaften de agenten zich toegang tot de woning. In de woning werd geen vuurwapen aangetroffen. Wel ontdekten de agenten ongeveer zes kilo hennepgruis, 490 gram hasj, een taser en goederen die gebruikt (kunnen) worden bij het opzetten van een hennepkwekerij. Omdat de politie in eerste instantie zochten naar een vuurwapen, maar zij dat niet aantroffen, is er weer overleg gevoerd met de Offcier van Justitie. Die bepaalde dat alle goederen die waren aangetroffen door de agenten in beslag mochten worden genomen.

Tijdens de huiszoeking arriveerde de bewoonster van de woning. Zij is ter plekke aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit zij nog vast. De vrouw, een 37-jarige inwoonster van Bergen op Zoom, zal vandaag verder gehoord worden over de feiten die haar tenlaste zijn gelegd.