Gewapende woningoverval: Getuigen en camerabeelden gezocht

Met die auto zijn ze gevlucht richting de A50. Een nabij gelegen snelweg.

Diverse agenten zijn door de meldkamer direct na de melding naar de plaats van de overval gestuurd maar ook gestationeerd op omliggende vluchtwegen



Onderzoek

Wij onderzoeken deze woningoverval grondig. De slachtoffers en diverse getuigen zijn gehoord en hun verklaringen zijn zo gedetailleerd mogelijk aan het papier toevertrouwd Ook hebben wij beeldmateriaal veiliggesteld van camera’s. We zijn momenteel druk bezig om de beelden te bestuderen en te kijken of ze aanwijzingen en aanknopingspunten opleveren die ons verder kunnen helpen. Daarnaast verrichtte de afdeling forensische opsporing een uitgebreid sporenonderzoek op de locatie.



Signalement daders:

Het gaat om vier getinte mannen. Zij droegen alle 4 een zogeheten hoodie. Uit ons onderzoek werd vrij snel duidelijk dat de daders zijn gevlucht in een beigekleurige Renault personenauto.



Grote impact

Overvallen zijn ernstige misdrijven en hebben grote impact op slachtoffers.

Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan de bestrijding ervan. Wij doen dat door inzet op aanhouding van de daders en de technische afhandeling van de zaak.

Oproep getuigen:

De identiteit van de daders is nog niet bekend. Daarom hebben we de hulp van het publiek nodig!

Wij zoeken dan ook getuigen die ons meer kunnen vertellen over deze daders en de overval. Elk aanknopingspunt kan helpen.

Misschien heb je daders gezien toen zij voor of na de overval in de omgeving zijn geweest van de Pnemstraat of de A50 bij Uden. Of wellicht ken je mensen die de daders hebben gezien.

Mogelijk heb je de beige Renault personenauto zien rijden.

Of woon je in de buurt en heb je camerabeelden? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd.



Bel ons via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).