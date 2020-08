Identiteit gezocht van mogelijk vermiste man in water Ekkersweijer

Een getuige verklaarde dat een man van vermoedelijk Poolse origine op donderdag 6 augustus rond 15.45 uur het water van de visvijver aan de Ekkersweijer in ging . De man had kort daarvoor zijn t-shirt en schoenen neergelegd op de kant.

Omdat de man niet meer is gezien nadat hij het water in is gelopen startte de politie samen met hulpdiensten een zoektocht op. Tijdens de zoektocht is gebruik gemaakt van een duikteam en specialisten van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) die sonarapparatuur in hebben ingezet om de vijver af te zoeken.

Maar tot op heden is het ons nog niet gelukt de identiteit van de mogelijk vermiste man te achterhalen. Ook weten we vooralsnog niet zeker of er überhaupt iemand vermist is. Wij zijn daarom naarstig op zoek naar mensen die iemand missen in hun omgeving en/of die ons meer kunnen vertellen over (de identiteit van) deze (mogelijk) vermiste man.

Signalement man

Het gaat om een man met het volgende signalement:

Circa 60 jaar oud

Donkere haren

180 centimeter lang

Blauwe korte broek

Kleding achtergebleven op de kant:

Oranje t-shirt, zie afbeelding

Witte Kappa-schoenen, maat 42, zie afbeelding



Wie helpt?

Wij zijn dringend op zoek naar de identiteit van deze man. Mocht u in uw omgeving iemand missen of weten wie deze man is belt u dan met 0900-8844. Of gebruik onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dat kan ook via 0800-7000.