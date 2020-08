104 kilo cocaïne in verborgen ruimte aangetroffen op A2

Tijdens deze controle viel het de agenten op dat in het middenconsole een zogenaamde cryptotelefoon lag. Dat is een telefoon die doorgaans voor criminele activiteiten gebruikt worden. Bij onderzoek in de laadruimte kregen de agenten het sterke vermoeden dat de bus voorzien was van een verborgen ruimte. Ze ontdekten die ruimte inderdaad maar konden hem niet helemaal openen. Omdat dergelijke ruimten achteraf worden ingebouwd en gebruikt worden om bijvoorbeeld geld, drugs of wapens aan het zicht te onttrekken, werden de mannen aangehouden en de bestelbus en telefoons in beslag genomen. De chauffeur was een 31-jarige Nederlander en de bijrijder een 24-jarige Albanees, beiden zonder vaste woon of verblijfplaats in Nederland. De bijrijder bleek later ook nog eens twee cryptotelefoons bij zich te hebben.