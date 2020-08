Politie zoekt getuigen na geloste schoten

Op dinsdagnacht 11 augustus kwam er rond 04:40 uur een melding binnen dat er schoten waren gehoord in de buurt van de Vlampijpstraat/Julianaparklaan. Getuigen hebben een scooter horen wegrijden. Agenten troffen ter plaatse een aantal hulzen aan. Er is een plaats delict opgestart, beelden worden uitgekeken en de politie is bezig met een buurtonderzoek.

De politie is op zoek naar getuigen en naar meer camerabeelden. Heeft u iets gehoord of gezien rond 04:40 uur in de omgeving van de Vlampijpstraat/Julianaparklaan? Heeft u beelden waar de politie mogelijk iets aan kan hebben? Of weet u wat het doelwit van deze actie was? Bel dan de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.