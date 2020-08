Verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij overlijden man in Nibbixwoud

Nibbixwoud - De politie heeft vanavond een 32 -jarige man uit de gemeente Medemblik aangehouden in verband met zijn vermeende betrokkenheid bij het overlijden van een 26-jarige man uit Hoorn. De laatste is afgelopen zaterdagochtend overleden aangetroffen in de Medemblikkervaart, langs het fietspad Over de Leek in Nibbixwoud.