Beelden gezocht dodelijk steekincident Pier Scheveningen

De recherche heeft een team geformeerd (TGO) dat onderzoek doet naar wat er precies heeft plaatsgevonden op de Pier. Het team is druk bezig met het verhoren van de verdachten en getuigen en het uitkijken van de beschikbare beelden.



Er circuleert veel beeldmateriaal via sociale media die de recherche heel graag zou willen bekijken. Er wordt dan ook met klem verzocht om deze beelden te delen met de politie en deze niet online te verspreiden. Heeft u relevante informatie of beelden die kunnen helpen bij het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. Er doen verhalen en geruchten de ronde. Ook deze worden meegenomen in het onderzoek.



Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de zaak en de rol van de nu aangehouden verdachten en is op zoek naar getuigen en beelden van het incident. Heeft u maandagavond iets gezien in de omgeving van de Strandweg of beelden van wat er wellicht aan het incident vooraf is gegaan? Deel deze dan met ons via het tipformulier. Heeft u informatie die bij kan dragen aan het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.