Surveillerende agenten ontdekken woninginbraak

Agenten hoorden bij een woning een alarm afgaan en zagen bij aankomst twee personen wegrennen. Aan de woning zat verse schade en in de woning was duidelijk te zien dat het ging om een rake, recente inbraak. Agenten troffen de 44-jarige man in de bosjes voor de woning aan. Met politiehonden werd in de omgeving gezocht naar de tweede verdachte, echter is die niet meer aangetroffen. De politie nam voor nader onderzoek een personenauto in beslag die als vluchtauto klaarstond.

De verdachte zit nog vast. Er is aangifte gedaan door de eigenaar van de woning.