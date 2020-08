Belgische en Nederlandse politie achtervolgen auto

De Belgische collega’s zijn in België gestart met de achtervolging van het voertuig, omdat zij vermoedden dat het om een drugstransport ging. In Nederland hebben zij rond 20.40 uur om ondersteuning van de Nederlandse politie gevraagd. Als de auto uiteindelijk via de A16 in de binnenstad aankomt, rijdt hij zich klem op paaltjes op het Mgr. Nolensplein. De twee inzittenden, een 21-jarige man uit Breda en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, probeerden te vluchten, maar worden in de omgeving al snel aangehouden door agenten.

Na doorzoeking van de auto blijkt dat er een grote hoeveelheid hennep in de auto ligt. Ook is er een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. Deze goederen en het voertuig zijn in beslag genomen. De twee mannen zijn overgebracht naar het politiecellencomplex voor verhoor en verder onderzoek.