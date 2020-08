Hennepkwekerij in woning

In de woning troffen agenten een werkende kwekerij aan met in totaal 267 hennepplanten. De planten en de kweekgoederen zijn geruimd en vernietigd. Een medewerker van het energiebedrijf stelde vast dat de benodigde stroom voor de kwekerij illegaal werd verkregen. Het energiebedrijf doet hiervan aangifte. De bewoonster is aangehouden en na verhoor weer in vrijheid gesteld.