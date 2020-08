Uw informatie kan van levensbelang zijn!

Waar het team TCI tegenaan loopt, is dat mensen niet graag ‘klikken’. Dat zit niet in de Zeeuwse en Brabantse aard. ‘Bemoei je maar met je eigen zaken’ is de stelling van veel mensen. Maar aan de andere kant valt het veel mensen op dat de buurman wel een héle dure auto heeft, of dat die van verderop alweer op een luxe cruise vakantie gaan. Of iedereen spreekt schande van het feit dat een drugslab midden in een woonwijk zit. Mensen hebben vaak het vermoeden dat iets niet klopt, maar doen er niets mee. Overigens moet de informatie over zware criminaliteit voor TCI wel voldoende concreet zijn.