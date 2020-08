Twee aanhoudingen na conflict bij woning

Agenten kregen rond 00:25 uur de melding om naar een woning in de Anjerstraat te gaan vanwege een conflictsituatie. Ter plaatse troffen zij de bewoonster en een man en een vrouw aan. Het tweetal was aan de deur gekomen en er was een conflict ontstaan. De bewoonster zou hierbij door de man zijn mishandeld. Het duo tegen de zin van het slachtoffer de woning in gegaan waarbij een ruit is vernield.