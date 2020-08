Getuigen gezocht voor autobrand Van Lennepstraat Maassluis

Maassluis - In de nacht van 10 op 11 augustus ontstond rond 03.15 uur brand in een auto aan de Van Lennepstraat in Maassluis. Even tevoren waren politie en brandweer al bij een in brand staande scooter op het fietspad aan de Van Scorelstraat geweest.