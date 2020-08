Gigantisch cocaïne-lab ontmanteld en 17 verdachten aangehouden

Nijeveen, Elshout, Apeldoorn - Op 7 augustus viel de Landelijke Eenheid, onder gezag van het Landelijk Parket, bij een omvangrijke cocaïnewasserij in Nijeveen binnen. Hier vond de hele productie plaats voor het maken van cocaïne vanuit dragermateriaal. Het drugslab was ingericht in een omgebouwde paardenmanege. Naast het drugslab waren er op de locatie ook slaapvertrekken en recreatieruimten gebouwd. Tevens viel de Landelijke Eenheid diezelfde dag in het kader van dit onderzoek binnen in een loods in Elshout en in Apeldoorn. Er werden in totaal 17 verdachten aangehouden.