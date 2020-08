Twee mannen aangehouden na schietincident Nijmegen

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en sluit niet uit dat er meer verdachten zijn. Daarom een dringende oproep aan getuigen van het schietincident om zich te melden. Mocht u op 11 augustus rond 20.00 uur aanwezig zijn geweest op het Stationsplein en iets hebben gezien of gehoord, neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook is de politie geïnteresseerd in mogelijke dashcambeelden die rond 20:00 ur zijn gemaakt in de omgeving van het station, de Tunnelweg en de Tweede Oude Heselaan. Die beelden kunnen van groot belang zijn voor het onderzoek.

2020378047 ^SV