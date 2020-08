Politie houdt twee verdachten aan tijdens verblijf in hotel

De politie reageert altijd zeer alert als er bij een melding wordt gesproken over de aanwezigheid van wapens. In veel gevallen is niet direct duidelijk om wat voor wapen het gaat en om de echtheid. Desondanks kunnen gealarmeerde agenten geen risico nemen. Niet voor henzelf en ook niet voor de omgeving. Het bezitten van vuurwapens is niet alleen illegaal, maar het is ook nog eens levensgevaarlijk. Help mee slachtoffers voorkomen en maak direct melding zodra u het vermoeden heeft dat iemand in het bezit is van een wapen. De politie onderzoekt elke melding en tip. Melden kan zowel telefonisch via 0900- 8844. Deelt u liever anoniem informatie? Dan kan dat uiteraard ook via 0800-7000.

2020375668 SvD